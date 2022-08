Media Molecule ya estaría trabajando en un juego nuevo

Hace ya algunos años se lanzó Dreams, un proyecto que engloba la creación de videojuegos, herramienta que fue elaborada por los creadores de Little Big Planet, Media Molecule. No obstante, desde que se lanzó el software no hemos tenido noticias en torno a la compañía desarrolladora, y ahora parece ser que estarían saliendo de su descanso.

Según los informes, la compañía está buscando gente para trabajar en un nuevo videojuego, mismo que estaría enfocado a ser una experiencia como servicio, algo que PlayStation ha querido implementar hace mucho. El puesto en sí es un director de desarrollo, y eso significa que aún no habría avances notables debido a la importancia de su búsqueda.

Estas son las características del trabajo:

Eres un excelente administrador de personas con experiencia comprobada como ingeniero consumado en juegos en vivo en múltiples plataformas. Tiene experiencia y comprensión de los desafíos técnicos y organizacionales que implican escalar soluciones tecnológicas y equipos para un estudio de juegos en proceso de expansión.

Desde hace un tiempo no se ha lanzado un nuevo Little Big Planet, nada más allá del juego de Sackboy, por lo que el nuevo proyecto podría tratarse de un lanzamiento enfocado en esta querida franquicia. Después de todo, los fanáticos han pedido nuevas entregas, por lo que PlayStation les habría pedido esto, pero con un enfoque hacia los juegos como servicio.

Por ahora, falta esperar más para tener noticias sobre el proyecto.

Vía: Lords of Gaming