¡Mythic Quest, la serie producida por Ubisoft, estrena nuevo tráiler y confirma fecha de estreno!

Aunque Ubisoft es conocido por su gran papel en la industria de los videojuegos, la compañía francesa decidió incursionar en el mundo televisivo con Mythic Quest, una serie para Apple TV+, en donde un estudio trata de desarrollar y lanzar un MMORPG. Después de una sólida primera temporada, el día de hoy se ha confirmado que una segunda parte se estrenará en la primavera de este año.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que la segunda temporada de Mythic Quest se estrenará el próximo 7 de mayo en Apple TV+. Después de una primera temporada bastante exitosa, los responsables de la serie nos entregaron un episodio especial que se desarrolló durante la cuarentena. De esta forma, las nuevas aventuras de estos desarrolladores se llevarán a cabo una vez más en unas oficinas. En esta ocasión, el objetivo de este equipo es crear una sólida expansión para Raven’s Banquet, el videojuego que desarrollaron.

Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver Mythic Quest, la serie nos presenta una dinámica similar a la vista en shows como It’s Always Sunny in Philadelphia y Silicon Valley, pero basado en la industria de los videojuegos, en donde vemos varios de los retos a los que se enfrentan los desarrolladores, pero con un toque cómico.

La segunda temporada de Mythic Quest llegará a Apple TV+ el próximo 7 de mayo de 2021.

