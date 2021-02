Sasha Calle interpretará a Supergirl en la película de The Flash

Aunque la película de The Flash aún está lejos de llegar a los cines, o servicios de streaming, recientemente se reveló que una icónica heroína de DC se sumará a este proyecto, y su actriz es de origen latino. Hace unos momentos, Andy Muschietti, director de esta cinta, reveló que Sasha Calle será la encargada de darle vida a Supergirl en esta esperada película del DCEU.

Por medio de un tweet, Muschietti confirmó que Calle, actriz de origen colombiano y conocida por su participación en la telenovela The Young and the Restless, será la encargada de darle vida a Supergirl en el DCEU. Esto fue lo que comentó el director al respecto:

“Vi más de cuatrocientas audiciones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia. El talento a disposición fue verdaderamente increíble y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos a una actriz cuyo destino era interpretar este papel”.

Director Andy Muschietti telling Colombian actress Sasha Calle that she will be DCEU's first ever Latina Supergirl. pic.twitter.com/aDtqQGCfh1 — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 19, 2021

La película de The Flash se perfila para ser un gran evento para DC. Además de Supergirl, veremos a Ben Affleck y a Michael Keaton retomar el papel de Batman, cada uno representando una diferente versión del mismo personaje. Por otro lado, el personaje de Supergirl ha sido interpretado por Helen Slater en la película Supergirl de 1984, Laura Vandervoort en Smallville y, recientemente, Melissa Benoist en el programa de Supergirl.

La película de The Flash se estrenará en algún punto de 2022. En temas relacionados, Zack Snyder’s Justice League tendrá un lanzamiento internacional el próximo mes.

