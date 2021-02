Rumor: Konami ya estaría trabajando en nuevos juegos de Metal Gear y Castlevania

Recientemente, un reporte por parte de VGC mencionó que no uno, sino dos juegos de Silent Hill están en desarrollo. Uno de estos podría estar a cargo de Bloober Team, mientras que el otro sería desarrollado por un renombrado estudio japonés. Sin embargo, ¿qué sucede con las demás franquicias de Konami? Bueno, el mismo medio menciona que nuevos títulos de Castlevania y Metal Gear Solid también están en los planes de esta compañía.

De acuerdo con Andy Robinson, periodista de VGC y responsable por el reportaje de Silent Hill, Konami está dispuesta a traer de regreso a las series de Castlevania y Metal Gear Solid de la mano de estudios externos. De igual forma, las fuentes cercanas al medio aseguran que la compañía japonesa tenía planes de revivir estas series desde hace tiempo, pero el fracaso de Metal Gear Survive y Contra: Rogue Corps frenaron estos proyectos.

I've updated my Silent Hill piece with additional context on Konami's strategy, via well-placed sources:

– Konami cooled on outsourcing IPs after MG Survive & Contra flops

– Supermassive Silent Hill pitch turned into Dark Pictures

– Plans to outsource Castlevania & MGS too

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021