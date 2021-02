Rumor: Un nuevo juego de Silent Hill ya estaría en desarrollo y sería revelado en verano

Tal parece que la revelación del siguiente Silent Hill podría llevarse a cabo este año. Aunque aún no hay información oficial, un nuevo reporte señala que Konami ha contratado a un estudio japonés para trabajar en una nueva entrega de la famosa serie de survival horror.

De acuerdo con fuentes cercanas a VGC, Konami ha subcontratado a un destacado estudio de desarrollo japonés para trabajar en un proyecto de Silent Hill, el cual sería revelado durante el verano de este año, probablemente durante la época de E3. Sin embargo, este no sería el único proyecto de esta serie en los planes de la compañía.

Recientemente, Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, mencionó, en una entrevista con GamesIndustry.biz, que el estudio europeo, que recientemente nos entregó The Medium, ya se encontraba trabajando en una reconocida franquicia del survival horror. Aunque no se mencionó el nombre de la serie, muchos han apuntan a que se trata de Silent Hill. Esto fue lo que comentó:

“Hemos estado trabajando durante más de un año en otro proyecto de juegos, otra IP de terror, y lo estamos haciendo con un publisher de juegos muy famoso. No puedo decirte quién. No puedo decirte cuál es el proyecto, pero estoy bastante seguro de que cuando la gente se dé cuenta de que estamos trabajando en él, estarán muy emocionados”.

Por otro lado, fuentes anónimas del medio han llegado a mencionar que Konami estaría planeando dos reboots para Silent Hill. El primero de estos estaría a cargo de Bloober Team, mientras que el segundo sería desarrollado por el estudio japonés. Como siempre, esto es solo un rumor y por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Konami o alguno de los supuestos estudios involucrados.

Como dato interesante, el reporte de VGC menciona que Konami se acercó a Supermassive, responsables de Until Dawn y la serie de The Dark Pictures, para trabajar en un nuevo juego de Silent Hill, pero este proyecto no llegó a concretarse.

Esperemos tener información oficial sobre el siguiente Silent Hill lo más pronto posible. Desde hace más de un año hemos escuchado varios rumores que apuntan a un nuevo título de la serie, el cual sería exclusivo de PS5. Solo nos queda esperar al verano y ver qué planes tiene Konami para la serie.

Vía: VGC