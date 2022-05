Cuando My Hero Academia: Vigilantes comenzó a publicarse hace ya varios años, fuimos introducidos a Koichi Haimawari, nuestro protagonista, quien comenzó su viaje como un vigilante, un ciudadano que cometía actos heroicos de forma ilegal. Ahora, con solo un episodio más de este manga en puerta, por fin hemos visto a The Crawler de una forma que no muchos pensaron, como un héroe legal.

Después de los eventos del último arco, Koichi se unió a la agencia de héroes de Captain Celebrity en Estados Unidos. Si bien el capítulo 125 del manga se enfocó principalmente en los personajes secundarios, las últimas páginas de este episodio nos muestran a nuestro héroe, ahora conocido como The Skycrawler, en Nueva York trabajando como un héroe de forma legal, cumpliendo así su sueño de toda la vida.

Al ser un héroe oficial, esto significa que las sudaderas de All Might se han retirado oficialmente. En su lugar, el traje de The Skycrawler presenta una serie de placas metálicas para ayudarlo a defenderse en combate, así como unos tenis bastante cómodos que le ayudan a la movilidad de su quirk.

Considerando que el siguiente capítulo será el último del manga, seguramente tendremos un mejor vistazo al traje de Koichi, así como a su desempeño ahora que es un héroe oficial de los Estados Unidos. En temas relacionados, parece que My Hero Academia tiene un vínculo con Dragon Ball. De igual forma, el anime recibirá dos especiales en un futuro.

Nota del Editor:

No puedo creer que Koichi por fin sea un héroe oficial. Aunque el último arco se sentía algo extenso con un ritmo torpe, el manga spin-off tuvo varios puntos bastante altos, y ver a nuestro protagonista con su traje es uno de estos.

Vía: Comicbook