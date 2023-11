Múltiples juegos de Battlefield dejan Game Pass

Xbox Game Pass es un servicio como una enorme cantidad de juegos disponibles para todos sus usuarios. Sin embargo, no puede albergar todos los títulos que hay en estos momentos. De esta forma, con cada anuncio de nuevas entregas para este servicio, también se revelan los juegos que dejarán esta plataforma en cuestión de días, y si eres fan de Battlefield, te tenemos malas noticias en esta ocasión.

Por medio de su sitio oficial, Xbox ha revelado que múltiples juegos de Battlefield, así como de EA Play, dejarán de estar disponibles en Game Pass a partir del próximo 30 de noviembre de 2023. Estos títulos son:

–Anvil (Nube, Consola y PC)

–Battlefield 1943 (Consola) EA Play

–Battlefield: Bad Company (Consola) EA Play

–Battlefield: Bad Company 2 (Consola y PC) EA Play

–Disc Room (Nube, Consola y PC)

–Eastward (Nube, Consola y PC)

–Grid (Consola) EA Play

De esta lista, Eastward, uno de los títulos indie más aclamados de los últimos años, puede ser considerado una de las pérdidas más grande para este servicio, esto junto a tres entregas diferentes de Battlefield. Sin embargo, esto no es todo, ya que también se ha anunciado que un par de expansiones y DLC ya está disponible para tres experiencias en específicas. Esta son:

Grounded: Make It and Break It – Disponible ahora

“Crea, comparte y embárcate en nuevas aventuras con potentes herramientas del juego en la última actualización de Make It and Break It de Grounded. Además, ¡descubra una gran cantidad de funciones y contenido nuevos tanto para veteranos como para recién llegados!”

Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nórdicos y Groenlandia – Disponible ahora

“Volvemos a visitar la región norte de Europa con una actualización que incluye Islandia, Groenlandia, Svalbard, Feroe, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Incluye 10 ciudades mejoradas, más de 90 puntos de interés, 5 nuevos aeropuertos hechos a mano y 9 actividades que muestran esta hermosa región de nuestro planeta. Disponible ahora como actualización gratuita”

Valorant: Es hora de batirse en duelo o morir con el Agente Iso en el Episodio_07 // Acto III – Disponible ahora

“El agente chino Iso desmantela a la oposición con la maestría calculada de un experimentado reparador a sueldo. Reconfigurando la energía ambiental de Radianita en protección a prueba de balas, avanza con confianza hacia su próximo duelo a muerte, sin importar las probabilidades. ¡Los miembros de Game Pass pueden desbloquear instantáneamente a este agente con su membresía!”

De estas tres, destaca Grounded: Make It and Break It. Recordemos que este título de survival ha estado creciendo constantemente. Incluso antes de su lanzamiento oficial, los desarrolladores han hecho todo lo posible para entregarle a los jugadores una experiencia única, y cada expansión ha aumentado la cantidad de misiones y tareas a nuestra disposición. De igual forma, llama mucho la atención la actualización de Microsoft Flight Simulator, el cual sigue dando mucho de qué hablar.

En temas relacionados, estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass durante la segunda mitad de noviembre. De igual forma, Game Pass no logró cumplir con sus objetivos por tercer año consecutivo.

Nota del Editor:

Es una verdadera lastima ver a estos juegos abandonar Xbox Game Pass. Sin embargo, la plataforma tiene que dejar ir ciertas cosas para darle el espacio necesario a otros títulos. Es mejor aprovechar por completo cada juego en este servicio antes de que sea demasiado tarde.

Vía: Xbox