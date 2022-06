Morbius regresa al cine después de todos los memes

El mundo cinematográfico de Spider-Man no solo se ha movido por parte de Marvel Studios, dado que se han lanzado películas destacadas como Venom 1 y 2, las cuales de cierta forma engancharon al público. No obstante, existe la criticada Morbius, la cual no gustó a gran parte de los fanáticos, pero aún con todo esto se confirma su regreso a los cines.

Esto lo anunció Exhibitor Relations Co. en sus redes sociales, afirmando que el vampiro del mundo del arácnido volverá para llenar las salas, o al menos eso es lo que espera la compañía. La razón detrás de la noticia es la popularidad que la cinta alcanzó después de su llegada a formatos digitales, convirtiéndose en un éxito de culto y generando muchos memes.

Because you wanted it.

Because you demanded it.

Because only you can move the needle to $73.4M domestic.

THE MORBIUS returns to over 1,000+ theaters this weekend…in its 10th week of release. Current total is $73.3M US/CAN. pic.twitter.com/LcSk8J5FHZ

— Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) June 2, 2022