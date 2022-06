La película de Beavis and Butthead ya tiene fecha de estreno

Con el pasar del tiempo, parece que Viacom quiere ir reviviendo poco a poco muchas de sus franquicias exitosas de MTV, entre ellas están Wildboyz, Jackass y algunas más bastante nostálgicas. Sin embargo, una de las más queridas es la serie animada de adultos, Beavis and Butthead, la cual tiene una película en camino y ya ha presentado su primer avance.

La película lleva el nombre de Beavis and Butt-Head Do the Universe, y en el video se pueden ver ciertos elementos surrealistas que llevan a los protagonistas a infiltrarse en el espacio. Todo con la animación 2D que caracteriza a la franquicia, con colores vibrantes e interesantes que probablemente les van a traer recuerdos de sus programas de los 90.

Aquí lo puedes ver:

Esto es lo que mencionó el presidente de MTV Entertainment Group, Chris McCarthy, respecto a este regreso:

Estamos encantados de volver a trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts mientras duplicamos la animación para adultos en Comedy Central. Beavis y Butt-Head fueron la voz que definió a una generación, y estamos ansiosos por verlos navegar por las traicioneras aguas de un mundo a años luz del suyo. Parece que es el momento adecuado para volver a ser estúpido.

La plataforma que le dará la bienvenida a esta película será ni más ni menos que Paramount Plus. Por su parte, la fecha contemplada para su estreno es el próximo 23 de junio. (No se confirma si solo es para Estados Unidos)

Vía: ComicBook