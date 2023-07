Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I ya ha sido puntuada

El verano sigue su curso con los estrenos en cines, dado que en las últimas semanas se han lanzado películas muy esperadas como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Elemental, The Flash y hasta la nueva de Indiana Jones. Sin embargo, ahora es el turno de Tom Cruise con una aventura de cierta franquicia que los fans tienen en su corazón.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I es una de las cintas de acción que más se esperan para esta mitad de año, y hace unos días las personas de la prensa ya la han podido ver en exclusiva. Eso significa, que se han subido las diferentes reseñas que coinciden en algo, y eso es que podría ser una de las mejores cintas de su franquicia.

Actualmente cuenta con 98% en Rotten Tomatoes, siendo un producto casi perfecto.

Aquí algunas opiniones de los medios:

Irish Times: McQuarrie pone suficiente crujido sangriento en la acción para disipar cualquier sugerencia de decadencia cómica progresiva. Las actuaciones de apoyo de primer nivel ayudan. The Only Critic: Esta sigue siendo probablemente la única franquicia en la actualidad, salvo quizás “Avatar” de James Cameron, que mantiene un presupuesto de más de $300 millones y puedes ver cada centavo en la pantalla. Punch Drunk Critics: Todas las co protagonistas femeninas de Cruise aportan algo diferente y valioso a Misión: Imposible. Beyond The Trailer: ¡Imposiblemente, Cruise sigue superándose a sí mismo! Con la ayuda de McQuarrie, esta es la mejor entrada hasta ahora en una muy buena franquicia. La película es emocionante de principio a fin y logra ser a la vez atemporal y bastante moderna. Imprescindible para los fanáticos de los espías y los fanáticos de la acción. The Wrap: ¿Qué mejor misión podría haber este verano que no sea presenciar a nuestro inconformista cinematográfico perpetuo ofrecer otra experiencia cinematográfica a gran escala? Si decides aceptarlo, por supuesto.

Recuerda que Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I se estrena en cines el 12 de julio.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Parece que es una saga con calidad infinita, a eso se suma que Tom Cruise ha sabido ganarse a los fanáticos. Entonces, es posible que valga mucho la pena dar una vuelta al cine.