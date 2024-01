Como ya se esperaba, el 1 de enero de 2024, la versión de Mickey Mouse que vimos en el corto de Steamboat Willie, por fin ha pasado al dominio público. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que múltiples proyectos que utilizan al ratón de Disney ya están en desarrollo. Uno de estos es Infestation 88, un juego de horror con Mickey como uno de los principales terrores a los que tendrás que enfrentarte.

Infestation 88 está siendo desarrollado por Nightmare Forge Games, y es un multiplayer para hasta cuatro jugadores. Aquí, tendremos que enfrentarnos a una infestación de ratas, en donde Mickey Mouse se nos presenta como un enemigo que nos sigue a todas partes.

Aunque por el momento no hay mucha información disponible, se espera que Infestation 88 llegue a PC en algún punto del 2024. De acuerdo con los desarrolladores, este título está inspirado por Winnie the Pooh: Blood and Honey para presentar al icónico personaje de Disney desde una perspectiva nunca antes vista, pero que se volverá muy común. El juego contará con funciones para personalizar personajes y los desarrolladores prometieron soporte para el DLSS de Nvidia.

Te recordamos que Infestation 88 llegará a PC en algún punto de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de Mickey’s Mouse Trap, película de horror protagonizada por este ratón. De igual forma, parece que un remake de Metal Gear Solid ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Infestation 88 seguramente será el primero de cientos de juegos de terror con Mickey Mouse. Espero que una vez que los creadores de juegos y películas vean esto en acción, decidan por fin enfocarse en mejores ideas que solo ver a este icónico personaje infantil en citaciones de horror.

Vía: IGN