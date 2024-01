La inteligencia artificial bien puede arrebatarle el trabajo a millones de personas en un futuro, pero eso no sucederá hoy. En lo que esperamos a que eso suceda, los usuarios del internet han usado esta tecnología para crear cover que suenan imposibles. Este es el caso de un video que nos muestra a Luis Miguel cantando el tema principal del anime de Pokémon.

Si bien el estilo musical de El Sol de México se ha asociado con animes como Jojo’s Bizarre Adventure y Slam Dunk, esta es la primera vez en la que la voz de Luis Miguel es usada para reinterpretar uno de los openings más icónicos de nuestra infancia. Es así que le decimos adiós a Óscar Roa, con una versión de Atrapalos Ya del anime de Pokémon que muchos ya consideran como la versión definitiva.

Si bien la inteligencia artificial tiene una enorme cantidad de usos, son los covers los que se han convertido en su uso más popular. Además de Luis Miguel, el público también ha tomado a cantantes clásicos en español, como José José, y han utilizado su voz para proporcionarle a los fans covers de animes y algunas canciones de K-Pop y J-Pop, pero traducidas a nuestro idioma. Sin duda alguna, un uso bastante interesante. En temas relacionados, esta es la duración de Pokémon Concierge. De igual forma, se anuncia DLC gratuito para Pokémon Scarlet & Violet.

Nota del Editor:

De los covers AI de Luis Miguel, mi favorito es Night Dancer, el cual hace dueto con la voz AI de José José. Usualmente, no me gustan este tipo de trabajos, pero no puedo negar que es bastante interesante escuchar a alguien como el Sol de México cantando el opening de un anime tan popular como lo es Pokémon y, para la sorpresa de muchos, esto se hace de buena forma.

Vía: MirSpielrein