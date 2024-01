¿Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch también?

Este año Atlus y SEGA estarán de manteles largos, ya que se lanzan juegos bastante importantes de sagas consagradas, el primer ejemplo que ya tenemos disponible es Like a Dragon: Infinite Wealth, el cual ya es considerado como el mejor título de su marca en bastantes años. Por su parte, en una semana más se lanza Persona 3 Reload, y de forma posterior en el año viene el proyecto más importante de P Studio, Metaphor: ReFantazio, la que supone la fusión perfecta entre Shin Megami Tensei y Persona.

La noticia que se ha hecho bastante popular aquí en Atomix relacionada al lanzamiento del remake del tercer Persona se relaciona al posible lanzamiento en Switch, y esto incluye declaraciones de Atlus en la que comentan no tener idea de que el título fuese demandado en esta plataforma. Ante eso, en las redes sociales el experto en el tema, @MbKKssTBhz5, ha mencionado que inminentemente va a llegar a la híbrida, pero no se habla de la versión actual sino de la supuesta evolución del hardware, Switch 2.

Aquí la respuesta:

Because P3R will be on the next Nintendo hardware. And Metaphor too.

— みどり (@MbKKssTBhz5) January 22, 2024