Metal Slug Tactics retrasa su fecha de estreno

Este año ha sido motivo de muchos retrasos en el mundo de los videojuegos, los ejemplos claros de esto son Redfall, Starfield, Zelda: Breath of The Wild 2, Forspoken y algunos títulos más. Y ahora, uno de los juegos con estética retro, Metal Slug Tactics, confirma que no será visto en 2022, algo que puede ser motivo de decepción para cierto público.

Esta información la dio a conocer la compañía responsable de esta adaptación, Dotemu, quienes meses atrás mencionaron que el proyecto que pareció muy ambicioso, llegaría en 2022. Mediante un nuevo arte del título, se informa que el juego va a ser lanzado en algún punto del 2023, no se confirmó ninguna fecha en específico y tampoco alguna ventana de salida.

Marco, Eri, Fio y Tarma están trabajando para que #MetalSlugTactics sea lo más explosivo posible en el lanzamiento, pero el escuadrón necesita un poco más de tiempo en la tienda para prepararse para las batallas que se avecinan. ¡Nos vemos en 2023!

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

🎨Artwork by @AngryangryD pic.twitter.com/JRKqpnvUQp

— Dotemu (@Dotemu) August 11, 2022