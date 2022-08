El último tráiler de Forspoken ha causado vergüenza entre los fans

Uno de los juegos que más estaban siendo esperados para el PS5 era Forspoken, el cual es publicado por Square Enix y oficialmente se retrasó hace un par de semanas atrás sin una justificación tan creíble. Y ahora, un nuevo tráiler ha estado en boca de todos los fans, dado que resaltó de forma extraña, con diálogos que algunos consideran dignos de vergüenza.

El avance presenta la jugabilidad de Frey Holland, mostrando imágenes del juego y sus movimientos fluidos, mientras ella narra. El problema es que la narración podría describirse como un poco extraña. El personaje describe las circunstancias en las que se encuentra de una manera que la gente ha comparado con un personaje de Joss Whedon o una publicación de Tumblr.

Algunas personas se sintieron tan ajenas al tráiler que crearon parodias a través de otros juegos como Bloodborne. Han surgido tweets bastante curiosos y ha llevado a muchos a preguntarse cómo responderá Square Enix a esto. Aunque se espera que el guión sea cambiado.

Aquí algunas de las respuestas al video:

So let me get this straight…

I'm somewhere in New Mexico

I'm seeing FREAKING drug lords

and – OH YEAH – I'm cooking meth

Yeah, okay, that is something I do now https://t.co/tUWojN2ipw pic.twitter.com/X7hpMXl7AQ

— Liam (@somenameidkman) August 10, 2022