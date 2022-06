Se revela la duración que tendrá la historia de Starfield

Los fans de Xbox y Bethesda quedaron sorprendidos con el evento más reciente, dado que se revelaron gameplays extendidos de juegos importantes como Redfall y el más esperado, Starfield. Con dicho video, se dio a entender que la extensión del videojuego va a ser realmente enorme, y muchos se preguntaron cuánto durará la campaña del ya mencionado

En una entrevista con el medio IGN, el veterano de Bethesda y director de Starfield, Todd Howard, mencionó que New Atlantis, la ciudad capital de las Colonias Unidas, no es solo la más grande en este juego, sino más grande en comparación a otros de sus juegos, esto incluye a The Elder Scrolls V: Skyrim y también los enormes terrenos de Fallout 4.

Por su parte, Howard explicó que la historia principal tendrá una duración de entre 30 y 40 horas, se llevará a cabo principalmente en asociación con Constellation y, por lo tanto, a través de New Atlantis. Habrá mucha exploración incluso si se dejan a un lado las misiones principales, y si esto se suma, es probable que sea uno de los títulos más largos de la empresa.

No está de más comentar, que el propio Howard declaró en el evento que Starfield va a contar con más de mil planetas, todos con algunas tareas por completar, ya sea a mayor o menor medida. Esto puede ser preocupante para algunos jugadores, puesto que tener tantas tierras para visitar podría significar que habrá algunos ecosistemas vacíos.

Recuerda que Starfield llegará en el primer trimestre de 2023 para Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN