Publican póster de la nueva película de Sword Art Online

La serie isekai que se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos es claramente Sword Art Online, todo se debe a su historia interesante y personajes del elenco con grandes rasgos característicos. Y a pesar de que las aventuras primigenias ya quedaron atrás, parece ser que las películas quieren seguir mostrando los orígenes de la saga.

Una de estas cintas próxima a estrenarse es Sword Art Online: Progressive, Scherzo of Deep Night, misma que se estrenará en los cines japoneses en la temporada de otoño de 2022. Y para dar a conocer a los fanáticos que este estreno sigue en pie, se ha revelado un nuevo póster en el que encontramos a los personajes principales de la obra de manga.

