Matt Reeves asegura que su BatVerse sigue en pie

Con todos los cambios que hemos visto en Warner Bros. a lo largo de los últimos meses, muchos fans de DC se han preocupado de que el universo que está construyendo Matt Reeves para The Batman sea cancelado. Sin embargo, el director asegura que este no será el caso, e incluso tiene planeada una junta con los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Por medio de una reciente entrevista por el 15 aniversario de Cloverfield, Matt Reeves fue entrevistado por Collider, y el tema de The Batman surgió en la conversación. Aquí, el cineasta señaló que pronto se reunirá con Gunn y Safran para discutir el futuro de su BatVerse. Esto fue lo que comentó:

“Ellos [Gunn y Safran] han sido geniales. […] En realidad, se supone que nos reuniremos en las próximas semanas porque quieren hablar conmigo sobre el plan general, y luego quieren escuchar el plan de BatVerse. Nos reunimos para hablar de todo eso. Mira, estoy emocionado de escuchar lo que van a hacer. Lo de BatVerse, como ha dicho James, y como ha dicho Peter, es algo propio que nos están permitiendo hacer. Tuve este sueño sobre la forma en que quería que se desarrollara y eso es parte de lo que les hablaré en unas pocas semanas. Van a estar hablando conmigo sobre lo que están haciendo en su plan de diez años o ciertamente lo que está en el futuro cercano, también para que podamos entender que no somos, es control de tráfico aéreo, no quieren estar chocando entre sí. Queremos apoyarnos unos a otros. Estoy super excitado. Estoy muy emocionada de saber lo que están haciendo y de trabajar con ellos. Va a ser genial”.

Después del éxito en taquilla y crítica de The Batman a principios de 2022, los directivos de Warner Bros. en su momento dieron luz verde, no solo a una secuela, sino a una serie de series spin-off para HBO Max. Tras la fusión con Discovery, si bien hubo un par de cambios, se aseguró que el futuro que está construyendo Matt Reeves estaba en pie.

Ahora, cuando Gunn y Safran tomaron las riendas de DC Studios, y se dio a conocer la cancelación de Wonder Woman 3 y la salida de Henry Cavill como Superman, muchos llegaron a pensar que el futuro The Batman también sería cancelado, ya que no entraba en el plan de 10 años de los nuevos directos. Sin embargo, está claro que The Batman se lleva a cabo en otro universo, por lo que podrá continuar sin algún problema.

En temas relacionados, este es el estado actual de The Batman 2. De igual forma, se dan a conocer nuevos detalles sobre la serie de The Penguin.

Nota del Editor:

The Batman es una película fenómeno, y sería una decepción ver este universo en la basura. Esperemos que Warner Bros. Discovery y DC Studios no solo mantengan su promesa con Matt Reeves, sino que también le den la oportunidad a otras mentes creativas para hacer proyectos similares.

Vía: Collider