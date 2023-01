Earl Boen, quien fuera reconocido por haber prestado su voz a un sinfín de personajes en el mundo del entretenimiento, falleció a los 81 años apenas arrancando el 2023, a causa de cáncer de pulmón, sin embargo, su legado persistirá por muchos años en el corazón de sus seguidores.

El histrión americano pasó a la historia por su interpretación como el Dr. Peter Silberman en las primeras tres películas de Terminator y en otros largometrajes como Alien Nation, Marked for Death y Naked Gun 33+1⁄3: The Final Insult, por citar algunos. En la pantalla chica hizo lo propio en la serie ALF, siendo el jefe de Willie.

Dentro del sector de los videojuegos, también logró cimentar una robusta y reconocida trayectoria al haberse erigido como la voz de Capitán LeChuck en The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island, Tales of Monkey Island y The Secret of Monkey Island.

Lamentablemente, el actor rechazó una última invitación de Ron Gilbert, para que apareciera en The Return of Monkey Island, lanzado en septiembre del año pasado, bajo el argumento de que ya se encontraba en una edad avanzada para afrontar un nuevo reto laboral.

De igual modo, las interpretaciones de Boen estuvieron presentes en otros títulos ajenos a la referida saga, como Alundra 2: A New Legend Begins, Baldur’s Gate, Eternal Darkness , Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Psychonauts, Sword of the Berserk: Guts’ Rage, y World of Warcraft.

El impacto que ha dejado Earl Boen en su trayectoria profesional no es cuantificable hasta el momento y seguramente sus familiares Cathy, Ruby, Kimmy Abaricia y Kimo Harbin necesitarán tiempo no solo para asimilar su partida sino todo el repertorio que formó parte de su currículum entre series, películas y por supuesto, videojuegos.

