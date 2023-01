Justin Roiland es acusado violencia doméstica

Recientemente, se dio a conocer que Justin Roiland, co-creador de Rick and Morty, y responsable por High on Life, ha sido acusado de violencia doméstica cometida contra una ex-novia.

De acuerdo con NBC News, quienes obtuvieron registros del Tribunal Superior del Condado de Orange, el Fiscal de Distrito del Condado de Orange presentó una denuncia penal contra Roiland en mayo de 2020. La denuncia acusa a Roiland de:

“Un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de encarcelamiento falso por amenaza, violencia, fraude y/o engaño”.

En su momento, Roiland fue arrestado y liberado con una fianza de $50 mil dólares en agosto de 2020, y se declaró inocente de ambos cargos en octubre de ese mismo año. Como resultado, se presentó una orden de protección en octubre de 2020, donde se establece que Roiland no puede acosar, amenazar, vigilar ni estar a menos de 100 pies de su ex-novia, de la cual se desconoce su nombre al ser protegida por la orden.

Junto a esto, Roiland renunció a la propiedad de cualquier arma de fuego en su poder. Esta orden tiene una vigencia hasta octubre de 2023. Por si fuera poco, está previsto que el co-creador de Rick and Morty comparezca ante el tribunal el jueves para una audiencia previa al juicio.

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Adult Swim, el representante de Roiland, o Squanch Games, y se desconoce si esto tendrá algún impacto en los próximos desarrollos del estudio, o en la siguiente temporada de Rick and Morty. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de High on Life aquí.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que algo como esto suceda. Justin Roiland ha sido venerado por todo un grupo de fans, quienes seguramente están decepcionados por este tipo de compartimiento. Solo esperemos que esto no se vuelva a repetir.

Vía: NBC