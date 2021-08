Más juegos se suman a las Ofertas de Verano en la PS Store

Apenas el mes pasado que Sony actualizó la PS Store con nuevos descuentos y ofertas tanto en juegos de PlayStation 5 como de PlayStation 4. Bueno, el día de hoy se han añadido todavía más títulos a esta promoción y sí, la verdad es que son bastante buenos.

PS5

– Final Fantasy VII Remake Intergrade – $49.69 USD

– Guilty Gear Strive – $47.99 USD

– The Nioh Collection – $49.69 USD

– Assassin’s Creed Valhalla – $29.99 USD

– Hood: Outlaws & Legends – $22.49 USD

– MLB The Show 21 – $49.69 USD

– Watch Dogs Legion – $19.79 USD

PS4

– The Last of Us Part II – $29.99 USD

– Earth Defense Force: World Brothers – $35.99 USD

– Persona 5 Royal – $26.99 USD

– Pyre – $6.99 USD

– What Remains of Edith Finch – $5.99 USD

– Bastion – $3.74 USD

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $41.99 USD

Tendrás hasta la media noche del 18 de agosto para aprovechar todos estos descuentos.

Via: PS Store