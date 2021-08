Por si pensabas que los videojuegos no iban a servir de nada en la vida, tal vez sea momento de que lo pienses dos veces. Esto lo decimos porque “gracias” a un amiibo de The Legend of Zelda, esta atleta olímpica de Bélgica logró llevarse la medalla de oro a casa.

Después de que Nina Derwael se llevará la medalla de oro en barras asimétricas, su entrenadora, Marjorie Heuls, sostuvo un amiibo de Link frente a la cámara, al que le acreditó parte del triunfo de Derwael.

Link at the #Olympics

Nina Derwael (Belgium) won gold on the uneven bars, and her coach has had Link as a good luck charm since 2017 pic.twitter.com/rBjkR7DLJz

— Nintendeal (@Nintendeal) August 2, 2021