Anuncian nuevo proyecto de Batman para HBO Max

Al ser uno de los personajes más populares de DC Comics, HBO Max no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para hacer contenido sobre Batman y esta vez probarán suerte con las aventuras narradas. Así es, el Caballero de la Noche tendrá su propio podcast en esta plataforma de streaming y dos grandes estrellas serán sus protagonistas.

De acuerdo con información de The Verge, Batman: The Audio Adventures tendrá como protagonistas a Jeffrey Wright como Bruce Wayne/Batman y Rosario Dawson como Gatúbela/Selina Kyle. Interesantemente, Wright también será quien de vida al Comisionado Gordon en The Batman, de Matt Reeves.

Batman: The Audio Adventures solo estará disponible en HBO Max, es decir, no esperes verlo en plataformas como Apple Podcasts o Spotify. Fuera de esto, realmente no tenemos más detalles sobre el proyecto, solo esperemos que la historia que nos cuenten sea digna de estos personajes

