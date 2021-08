New World, el MMO de Amazon, se vuelve a retrasar

Tras una exitosa beta cerrada, Amazon anunció que su nuevo MMORPG, New World, ya no estaría haciendo su debut a finales de este mes. Ahora, aquellos jugadores que quieran ponerle sus manos encima tendrán que esperar hasta su nueva fecha de lanzamiento, el próximo 28 de septiembre, para hacerlo.

La noticia fue compartida vía la cuenta oficial del juego en Twitter con el siguiente mensaje:

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

Básicamente, Amazon dijo que durante esta beta cerrada recibieron muchísima retroalimentación útil que los ayudará a mejorar el producto final, y utilizarán este tiempo de desarrollo adicional para implementar una serie de cambios que, con suerte, serán del agrado de los jugadores.

Si has estado siguiendo de cerca las noticias sobre New World entonces sabrás que esta no es la primera vez que el juego es retrasado. Originalmente pensado para debutar en mayo de 2020, New World se retrasó por casi un año y cuando pensábamos que ya no faltaba mucho para su estreno, Amazon lo vuelve a retrasar.

New World llega a PC el próximo 28 de septiembre.

Via: IGN