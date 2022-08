Más que cambiar el estado del MCU, el primer episodio de She-Hulk, el cual llegó a Disney+ el día de ayer, se encargó de presentarnos a un nuevo integrante a la familia de este universo cinematográfico. Sin embargo, si esto no fue suficiente para ti, también nos presentó uno de los chistes menos esperados de Marvel, el cual ocasionó una reacción bastante fuerte por parte de Chris Evans, y hasta una disculpa de Mark Ruffalo.

A lo largo del primer episodio, Jennifer Walters, nuestra protagonista, tiene una teoría en donde se señala que, debido a su complicada vida como Captain America, Steve Roger murió virgen. Aunque esto es solo una pequeña broma al inicio, la escena post-créditos nos revela que el personaje de Chris Evans tuvo sexo en 1943 en una gira por Estados Unidos.

Más que esta revelación, fue la reacción de Walters lo que llamó la atención del internet, y eventualmente llegó a las manos de Chris Evans, quien compartió en Twitter una serie de emojis. Por su parte, Ruffalo respondió a este mensaje con una disculpa en personaje.

Sorry bro. It was under extreme duress.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2022