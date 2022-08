Éstas son las primeras opiniones de She-Hulk

Nos encontramos a solo unos días del estreno de She-Hulk en Disney+. Sin embargo, un grupo selecto de personas ya tuvieron la oportunidad de ver los primeros cuatro episodios de la nueva serie del MCU. De esta forma, las primeras opiniones ya están disponibles, y pintan un panorama favorable.

Recientemente, miembros de la prensa especializada tuvieron la oportunidad de ver los primeros episodios de She-Hulk, en donde se menciona que la actuación de Tatiana Maslany como Jennifer Walters es uno de los elementos más fuertes del show, esto acompañado de un buen humor. Esto es lo que se ha comentado hasta el momento:

“#SheHulk tiene una sorprendente cantidad de vínculos con el resto del pasado y el futuro de MCU y algunas escenas de créditos legendarias en cada episodio. Es muy fácil engancharse a este programa si te gusta la diversión”.

#SheHulk has a surprising amount of ties to the rest of the MCU past and future and some legendary credits scenes on every episode. It's very easy to get hooked on this show if you like fun. — BD (@BrandonDavisBD) August 16, 2022

“He visto los primeros 4 episodios de #SheHulk y esto básicamente funciona a toda máquina para mí. Tatiana Maslany es perfecta y la relación de Jennifer con su primo Bruce es muy identificable. Es increíblemente encantador y, lo más importante, te preocupas mucho por Jen”.

I've seen the first 4 episodes of #SheHulk and this thing is basically firing on all cylinders for me. Tatiana Maslany is pitch-perfect and Jennifer's relationship with her cousin Bruce is so relatable. It's incredibly charming and, most important, you care about Jen so much. pic.twitter.com/ViNTIImd7C — Adam Hlaváč (@adamhlavac) August 16, 2022

“#SheHulk es simplemente estelar. Comienza rápido, muy rápido, pero a medida que avanzaba, creció en mí y es fácilmente uno de mis programas favoritos de MCU. La configuración es bastante sólida, pero hace un gran trabajo al establecerse en la MCU de una manera que es respetuosa con la MCU y, lo que es más importante, tiene sentido como historia. Tatiana Maslany es INCREÍBLE INCREÍBLE INCREÍBLE en este programa. La forma en que interpreta a Jen es simplemente para morirse y me muero por ver más. She-Hulk es, sin duda, uno de los mejores programas del MCU hasta la fecha, ¡no puedo esperar a que todos ustedes también lo vean!”

and more importantly makes sense as a story. Tatiana Maslany is AMAZING AMAZING AMAZING in this show. The way she portrays Jen is simply to die for and I’m dying to see more. She-Hulk undoubtedly one of the best MCU shows to date, I can’t wait for you all to see it as well! 2/3 pic.twitter.com/JWtNwIRjY9 — Elijah Boxhill (@OpticalCinema) August 16, 2022

“Ahora he visto los primeros cuatro episodios de #SheHulk tres veces, y son todo lo que quiero que sean, y mucho más. El espectáculo es alegre, descaradamente extraño y tremendamente entretenido. Esto establece un nuevo estándar de oro para lo que los programas de MCU son capaces de hacer”.

I’ve now seen the first four #SheHulk episodes three times, and they’re everything I want them to be, and so much more. The show is breezy, unabashedly weird, and wildly entertaining. This sets a new gold standard for what MCU shows are capable of. pic.twitter.com/4Z8jAe293L — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) August 16, 2022

“#SheHulk está… bien. De los cuatro episodios proyectados para los críticos, solo el cuarto realmente hace clic como ‘oh, así es como debería funcionar el programa’ y luego termina en un suspenso que se aleja de eso. Los efectos especiales son complicados, pero el elenco es encantador”.

#SheHulk is… fine. Of the four episodes screened for critics, only the fourth really clicks as "oh, this is how the show should work" and then ends on a cliffhanger that pulls away from that. The special effects are ropey, but the cast is charming. pic.twitter.com/K3aFGUCKzF — Darren Mooney (@Darren_Mooney) August 16, 2022

Por lo visto, She-Hulk no rompe con lo establecido por el MCU. Sin embargo, sí cuenta con un elenco bastante fuerte que le otorga una clara identidad a la serie. Solo nos queda esperar al próximo 18 de agosto para checar por nuestra propia cuenta si la serie vale la pena o no.

Nota del Editor:

Parece que She-Hulk, una vez más, valdrá la pena para los fans del MCU, pero aquellos que no están de lleno en este universo, podrán sentirse alienados con la comedia, cómo la cuarta pared se rompe, y algunos cambios a los personajes que ya conocemos.

