Revelan los minutos extra de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home

Una de las películas más esperadas para el siguiente mes es en realidad el reestreno de Spider-Man: No Way Home en su versión extendida que lleva el subtítulo de The More Fun Stuff Version. Y si bien, no se ha hablado demasiado del contenido nuevo que llevará consigo, hace poco se reveló cuánto tiempo de material descartado van a agregar.

En total se van a añadir 11 minutos extra de contenido totalmente nuevo, mismo que no se agregó ni siquiera en las versiones lanzadas en formato digital y tampoco mediante Blu-Ray o DVD. Se estipula que veremos más de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire, por lo que los fans estarán contentos de ver nuevas interacciones de los mismos.

Vale la pena mencionar, que este es uno de los grandes éxitos que más dinero le han dado a Sony en años, incluso superó a cintas millonarias como la de Avengers: Endgame, la cual tenía antes el puesto de película más taquillera de la historia. Por su parte, el personaje podrá seguir defendiendo este puesto ahora que su versión renovada se está estrenando.

Recuerda que Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version se va a estrenar en cines el próximo 1º de septiembre.

Vía: Collider