Lula da Silva dice que los videojuegos enseñan a matar

Con una población de más de 214 millones, y siendo la economía más grande de Sudamérica, Brasil es una parte importante de la comunidad global, y después de algunos años preocupantes bajo el gobierno del líder de extrema derecha Jair Bolsonaro, el país reeligió a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se convirtió en presidente a principios de este año. Mientras Lula llevaba las esperanzas renovadas de muchos millones, quizás los gamers brasileños no esperaban ser criticados por su presidente.

Pero esto es lo que ocurrió cuando Lula pronunció un discurso esta semana que se centró en los videojuegos, calificándolos de violentos y no educativos, y asociándolos con “la muerte” y afirmando que ninguno habla de “amor”. Lula estaba en una conferencia abordando el discurso de odio y la hostilidad en las redes sociales, con ministros y gobernadores del gobierno presentes, entre otros. Lula mencionó a su hijo y destacó los juegos.

Lula dijo: “Cuando mi hijo tiene cuatro años y llora, ¿qué hago por él? Inmediatamente le doy una tableta para que juegue”. Lula continuó diciendo que no hay juegos que hablen de amor o educación, pero que los juegos están “enseñando a los niños a matar”. Lula lo comparó con la Segunda Guerra Mundial, ya que presumiblemente hay tanta muerte en los videojuegos y que su hijo y el hijo de su hijo, y los nietos de otras personas, pasarán “mucho tiempo jugando esta basura”.

Bueno, eso es bastante extremo, Lula. Los jugadores han escuchado este tipo de argumentos antes, especialmente en la década de 1990, cuando los periódicos sensacionalistas y los políticos intentaron asustar al público haciéndoles creer que juegos como Grand Theft Auto iban a convertir a una generación de niños en delincuentes y causar una epidemia de violencia. Por supuesto, nada de esto ha sucedido nunca y hay escasas pruebas de que los juegos causen violencia. Por el contrario, hay algunas pruebas de que los videojuegos podrían aumentar el bienestar mental.

Lula también es ignorante al decir que no hay juegos educativos o que no hablan de amor. Podríamos sugerir que él y su hijo prueben Minecraft, Sky: Children of the Light, Peppa Pig, algunos de los juegos de LEGO, y tal vez cuando su hijo sea un poco mayor, Final Fantasy 10. Mientras tanto, hay títulos como Lingo Legend y Gibbon: Beyond the Trees que son educativos, siendo este último especialmente resonante para Brasil ya que entrelaza perfectamente temas de deforestación en su jugabilidad.

Si bien existen problemas genuinos con el discurso de odio que se perpetúa en las redes sociales, los videojuegos no son lo mismo. Existe un problema creciente con la extrema derecha difundiendo discurso de odio en las comunidades de juegos en línea, pero nuevamente, este es un problema separado de los propios juegos. Una vez más, los jugadores se enfrentan a un político que no entiende el medio, pero los jugadores en Brasil seguramente lo corregirán.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Quisiera desmentir a este señor, pero acabo de jugar Candy Crush, Brothers y Monument Valley y me despertó un instinto asesino. También estoy jugando FIFA 23 para por fin lograr que México sea campeón del mundo en 2026, seguro que con 3 años basta para convertirme en un jugador profesional. Fuera de coto, ojalá la gente se informara antes de abrir la boca y no con podcasts donde invitan “expertos de videojuegos” que tienen su propia academia de esports…

Entre esta situación y los juicios a TikTok y Discord, está claro que ya no debemos ser gobernados en ningún país por gente tan grande que está cerrada de mente que ni siquiera está dispuesta a comprender la actualidad.