Confirman serie de televisión basada en Crepúsculo

La saga Crepúsculo está siendo adaptada para la televisión, según informa The Hollywood Reporter, y ya se encuentra en etapa temprana de desarrollo a través de Lionsgate Television. Sinead Daly, cuyos créditos incluyen Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency y The Get Down, está adjunta para escribir el guion de Crepúsculo.

Fuentes indican que Daly está trabajando con Lionsgate TV para determinar cuál será el enfoque específico de Crepúsculo y si será un remake de los libros de Meyer o una nueva línea. La serie de televisión de Crepúsculo está en sus primeras etapas y aún no tiene una cadena/plataforma, ya que las fuentes indican que el estudio, que controla los derechos de la franquicia, planea liderar el desarrollo del proyecto antes de ofrecer los derechos del paquete.

Todavía no hay una fecha prevista para cuando la serie de Crepúsculo será presentada a posibles compradores. Las fuentes indican que se espera que la autora Meyer esté involucrada en la adaptación televisiva. Wyck Godfrey y el ex co-presidente del Grupo de Cine de Lionsgate, Erik Feig, quien durante su mandato en Summit Entertainment compró los derechos de la serie de libros de Crepúsculo después de que Paramount Pictures los rechazara, están adjuntos como productores ejecutivos de la adaptación televisiva. La compañía productora de Godfrey, Temple Hill, produjo las cinco películas que Summit de Feig distribuyó. La franquicia cinematográfica, que convirtió en estrellas a Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, recaudó en conjunto más de $3.4 mil millones en todo el mundo. Los representantes de Lionsgate Television se negaron a hacer comentarios.

Crepúsculo es una pieza importante de la biblioteca de Lionsgate. En 2017, cinco años después del lanzamiento de Amanecer: Parte 2, la adaptación cinematográfica de Meyer, el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, dijo a Wall Street durante una llamada de ganancias que “hay muchas más historias por contar, y estamos listos para contarlas cuando nuestros creadores estén listos”, en referencia tanto a Crepúsculo como a las franquicias de Los Juegos del Hambre.

La noticia de una serie de televisión de Crepúsculo llega en un momento en que Lionsgate ha estado negociando con múltiples oferentes para potencialmente escindir su negocio de estudio y la red de cable premium Starz para fines de septiembre de 2023. El negocio de estudio de Lionsgate, que incluye divisiones de producción de cine y televisión, aumentó sus ingresos en un 25 por ciento hasta casi $900 millones en el tercer trimestre.

Vía: The Hollywood Reporter