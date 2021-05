Los últimos dos personajes DLC para Smash Ultimate estarán disponibles este año, afirma Sakurai

Los fans de Super Smash Bros. Ultimate esperan con ansias nueva información relacionada con los últimos dos DLC del segundo Fighter Pass. Aunque por el momento no tenemos detalles claros sobre los personajes que ocuparán estos preciados espacios, recientemente, Masahiro Sakurai, director de este título, reveló cuándo podemos esperar este contenido adicional.

En su más reciente columna de Famitsu, Sakurai reveló que los últimos dos personajes DLC para Super Smash Bros. Ultimate estarán disponibles este mismo año. De igual forma, confirmó que estos son los últimos miembros del segundo fighter pass, y por el momento no hay planes adicionales. Esto fue lo que comentó Robert Sephazon, persona que tradujó la columna:



Sakurai says that while we wait, he can say definitively there are only two fighters remaining. They will both be released this year. Sakurai ends by saying that he will not be quitting game-related work after development wraps up, and will continue to work hard to the finish. pic.twitter.com/N9m7Kl3SO0

