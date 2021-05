Activision ya suspendió a 350 mil jugadores de Warzone por comportamientos tóxicos y racistas

Aunque los tramposos y hackers son prioridad para Activision, también hay otro tipo de jugadores que están bajo la mira: aquellos con comportamientos tóxicos y racistas. Como parte de sus esfuerzos por hacer de Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War juegos mucho más amigables para la comunidad, el publisher estadounidense reveló que ya suspendieron a más de 350 mil de este tipo de usuarios.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Activision compartió lo siguiente:

We are committed to delivering a fun gameplay experience for all of our players.

Learn more about our continued efforts against toxic behavior, hate speech and harassment of any kind across #Warzone, #BlackOpsColdWar, #ModernWarfare and #CODMobile.https://t.co/mBdPVnITix pic.twitter.com/1sBABeH6FY

