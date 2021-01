Los soundtracks oficiales de Persona finalmente llegarán a Spotify

La franquicia de Persona tiene uno de los mejores soundtracks en la historia de los videojuegos, pero desafortunadamente, la única manera de disfrutar las versiones oficiales es a través de YouTube, puesto que ni Spotify ni Apple Music cuentan con estas pistas dentro de su catálogo. Afortunadamente, parece que eso está por cambiar dentro de poco.

Según informa la cuenta de AniPlaylist en Twitter, que anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable para este tipo de información, los soundtracks de Persona 5, 4, 3, y 2 llegarán a media noche a Spotify. Pero eso no es todo, ya que los soundtracks de los spin-offs también llegarán a la plataforma de streaming.

At midnight, on January 5th…

🌎 Persona [Original Soundtracks & more] will be available on @Spotify ❤️

🎭 Playlist with all albums: https://t.co/lwIU3If6Gk pic.twitter.com/N4YyBvoDuo

— AniPlaylist (@AniPlaylist) January 4, 2021