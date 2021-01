Nadie ha adivinado el final de One Piece, asegura uno de sus editores

A lo largo de los años, muchos fans han intentado adivinar cuál será la conclusión de One Piece. A través de videos, teorías y demás, los seguidores de la obra de Eiichirō Oda han hecho su mejor esfuerzo por revelar cómo es que terminarán las aventuras de Luffy y el resto de los Piratas Sombrero de Paja. Sin embargo, parece que nadie ha estado “ni cerca” de hacerlo.

De acuerdo con Yuuji Iwasaki, uno de los nuevos editores del manga que ya conoce cuál es el final verdadero de la serie, nadie ha logrado atinarle todavía y eso que ha visto muchas teorías en internet.

The current editor of One Piece, Iwasaki, learned about One Piece’s ending on his 24th birthday. He also watches theory videos on the ending from OP fans on youtube and tv shows, and he said that none of them are close to the answer. pic.twitter.com/z7A6aGQITf

— Eten (@EtenBoby) December 26, 2020