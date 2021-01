Festeja el capítulo mil de One Piece con este increíble corto y unas palabras del autor

El 22 de julio de 1997 fue publicado el primer capítulo del manga de One Piece. Ahora, 23 años después, la obra de Eiichirō Oda ha alcanzado los mil episodios, algo que no muchas obras pueden presumir. Para celebrar este momento histórico, se ha estrenado un corto conmemorativo, y el autor de la obra ha compartido un mensaje de agradecimiento.

Por medio de la revista Shonen Jump, Oda publicó una carta en donde agradece el gran apoyo que ha recibido en los últimos 23 años, y menciona que Luffy y compañía aún tienen varias aventuras más antes de terminar su gran viaje. Esto fue lo que comentó:

“¡¡Mil capítulos!! Han pasado muchas cosas durante los últimos 23 años. Llegamos a este punto, he pasado la mitad de mi vida trabajando en una serialización semanal, Luffy ha viajado por varias islas y ha vivido muchas aventuras. ¡Ha conocido tanta gente que ya he perdido la cuenta! En cuanto a mi, he conocido mucha gente también y he recibido el apoyo de innumerables personas, incluida mi familia. No puedo agradecer lo suficiente a toda esa gente.

Hay una teoría en el mundo del entretenimiento acerca de las publicaciones de larga duración, que dice que cierta parte de la audiencia abandonará la lectura tras 5 años porque dicha audiencia tiene que preocuparse de su propio día a día. Es por eso que desde hace un tiempo he procurado no referirme a mi audiencia como fans, ya que el orgullo precede a la caída y en cualquier momento podrían detenerse y dejar de leer One Piece.

Tengo un favor que pedirles a todos los seguidores de One Piece en todo el mundo: Ha sido un camino larguísimo, pero por favor ¡Sigan apoyando las aventuras de Luffy y Los Sombrero de Paja solo un poco más!”