Los nuevos juegos de PS4 también deben de correr en PS5, menciona Sony

La retrocompatibilidad será uno de los factores más importantes de la siguiente generación. Microsoft lleva la delantera en este asunto, debido a que los juegos de sus previas consolas se podrán disfrutar en Xbox Series X. Por otro lado, Sony sólo se está enfocando en llevar títulos de PS4 al PlayStation 5.

De acuerdo con fuentes cercanas con Eurogamer, “Sony le ha dicho a los desarrolladores de juegos de PlayStation 4 que cualquier nuevo título presentado para certificación también debe ser compatible con PlayStation 5, a partir del 13 de julio”. De esta forma, títulos presentados ante la compañía japonesa para prueba después de mediados de julio, serán, técnicamente, compatibles con PS4 y PS5.

Un juego se considerará compatible con PlayStation 5 solo si su código de envío se ejecuta sin problemas en la próxima generación de Sony y ofrece las mismas funciones en PS5 que en PS4. También es importante mencionar que esto sólo se aplica a títulos que se presenten ante la compañía después del 13 julio, esto no significa que lanzamientos después de estas fechas tengan que hacer lo mismo. Por lo tanto, juegos como Ghost of Tsushima, el cual llega al mercado el 17 de julio, no formará parte de esta iniciativa.

Sin embargo, fuentes cercanas a Eurogamer aseguran que Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II tendrán soporte para PlayStation 5, aunque por el momento Sony no ha mencionado algo al respecto.

Si bien el software aprobado tiene la capacidad técnica de funcionar de generación en generación, Sony aún no entra en detalles sobre cómo manejará esto en realidad.

En temas relacionados, Sony canceló sus presentaciones porque quería algo “profesional” y pre-grabado. De igual forma, la revelación del PS5 podría llevarse a cabo la siguiente semana.

Vía: Eurogamer