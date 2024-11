Los mejores globos del día de acción de gracias 2024

Para quien no lo sepa, el día de hoy se está celebrando una nueva edición de Día de Acción de Gracias, fiesta en la cual los ciudadanos de Estados Unidos se toman el tiempo para compartir en familia, partiendo un pavo de por medio agradeciendo por lo que tienen en cuestiones personales. Esto se ha hecho una festividad bastante llamativa, a tal punto de tener un desfile anual por parte de la tienda Macy´s, y este año la ciudad de Nueva York no podía quedarse sin tan singular tradición.

No está de más mencionar, que lo más llamativo son los globos gigantes con forma de personajes. Aquí te presentamos los mejores:

The one and only 😮‍💨- @Snoopy ! #MacysThanksgivingDayParade pic.twitter.com/t22k9SbuCn

The Minnie Mouse balloon floats down Central Park West at the start of the Macy's Thanksgiving Day parade in New York City Thursday morning #newyork #newyorkcity #nyc @macys #macysparade pic.twitter.com/cQdIxJkiI2

The minion float is becoming iconic at the #MacysParade pic.twitter.com/DQd0a9LJ5b

Some of the new balloons for this year's #MacysThanksgivingParade 🌟 #MinnieMouse #Spiderman #Goku and Gabby from #GabbysDollhouse pic.twitter.com/YnDD3nqKfP

Hope you enjoyed the @Macys Thanksgiving Day Parade, Trainers! #MacysParade pic.twitter.com/VTFYMcZSQ1

Floating into the holiday season feeling thankful for Eevee, Pikachu, and you! 🤗

LIVE: The captain of the Straw Hat Crew, Monkey D. Luffy, is flying at the 98th Macy's Thanksgiving Day Parade!

Share your experience live by taking a pic of Luffy and posting with #ThanksLuffy2024! 🏴‍☠️🦃🗽 #ONEPIECE #MacysParade @macys pic.twitter.com/GqOMOtZhnz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) November 28, 2024