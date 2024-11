Elon Musk abrirá su propio estudio de videojuegos

El empresario ha anunciado la creación de un estudio de videojuegos enfocado en el uso de inteligencia artificial. Según este, el objetivo de este nuevo proyecto es “hacer que los juegos vuelvan a ser geniales”, señalando que muchas de las producciones actuales provienen de grandes corporaciones que, a su juicio, limitan la creatividad en la industria.

La iniciativa, respaldada por xAI, su compañía de inteligencia artificial, busca competir en un mercado repleto de títulos de alta calidad. No obstante, resulta irónico que critique a las corporaciones masivas cuando él mismo lidera empresas de esa magnitud. En un año donde se esperan grandes lanzamientos como Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, y Tekken 8, entre otros, muchos consideran innecesario este planteamiento, ya que los juegos contemporáneos están recibiendo elogios por su innovación y calidad.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024