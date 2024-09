Elon Musk confirma cuándo lanzarán naves hacia Marte

Musk ha revelado a través de un tuit que las primeras naves espaciales rumbo a Marte se lanzarán dentro de dos años, coincidiendo con la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte. Estos primeros vuelos no serán tripulados, ya que su objetivo principal es probar la capacidad de aterrizar de manera segura en el planeta rojo. Si los aterrizajes son exitosos, el CEO anticipa que los vuelos tripulados podrían realizarse dentro de cuatro años.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.

These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.

Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024