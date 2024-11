Dave the Diver supera las cinco millones de copias vendidas

El año pasado uno de los mejores juegos independientes fue Dave The Diver, lanzamiento en el que tenemos una propuesta interesante, ya que son dos tipos de gameplay, el primero es un roguelike bajo el océano que tiene como objetivo cazar peces y llegar a ciertos puntos de partida. Esto para regresar a un restaurante de sushi, el cual usa las especies atrapadas para preparar platillos éxitos y servir a todo tipo de clientes.

Su popularidad fue tan grande que hace meses se reportó que sobrepasó los tres millones de ventas en todo el mundo, ya sea desde PC hasta las diferentes consolas, pero hace poco se dieron nuevos números y ha logrado cautivar a poco más de cinco millones de personas, ya sea en digital o físico. El mensaje se compartió en la plataforma de X, lo cual es un indicativo de que la gente quiere más aventuras submarinas.

