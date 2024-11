La legendaria banda de rock inglesa ha sido nominada a dos premios Grammy, 50 años luego de su disolución, gracias al uso de la inteligencia artificial. Los Beatles fue una agrupación musical que se formó a principios de la década de los 60 en la ciudad de Liverpool. Rápidamente, se volvieron un fenómeno global y son autores de éxitos como Let it Be, Strawberry Fields, Here Comes the Sun, Hey Jude y muchas otras canciones que siguen sonando hasta el día de hoy.

Los Beatles fueron nominados al premio a Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock por la canción Now and Then. ¿Pero cómo es esto posible?

No solo la banda se disolvió a principios de los 70s, sino que además dos de sus miembros, John Lennon y George Harrison, murieron hace décadas. ¿La inteligencia artificial descubrió como revivir a los muertos?

No exactamente. En 1995, John McCartney, Ringo Starr y George Harrison recibieron varias grabaciones del difunto John Lennon. La mayoría de estas fueron utilizadas en el álbum Beatles Anthology, pero una grabación en particular nunca se pudo utilizar. La tecnología de la época no permitía separa la voz de Lennon del sonido del piano, por lo que nunca se pudo utilizar.

Casi 30 años más tarde, McCartney y Starr decidieron utilizar IA para extraer y recrear la voz de Lennon. Junto con esta tecnología y unas viejas grabaciones de Harrison en la guitarra, los dos Beatles crearon la canción Now and Then, lo que será la última canción de la legendaria banda.

La próxima entrega de los premios Grammy será en febrero de 2025. En unos meses sabremos si los Beatles lograrán conseguir esta última gloria.

Vía: Grammy Awards