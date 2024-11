Es posible que veamos pronto a Star Fox Zero en Switch

Estamos en la última etapa de Nintendo Switch, misma en la cual la compañía dueña de Mario se encuentra haciendo lanzamientos no muy grandes que en la mayoría se trata de ports o remakes de clásicos, y de hecho, muchos productos de Wii U aún quedan pendientes por tener su versión. Entre los más pedidos está ni más ni menos que Star Fox Zero, juego que inicialmente no fue bien recibido por la crítica, pero con los años se ha podido revalorizar, especialmente si hablamos de los fans.

Takaya Imamura, una de las figuras creativas clave detrás de la estética y diseño de juegos como F-Zero y Star Fox, recientemente expresó su deseo de ver la nueva versión del lanzamiento de Wii U para la consola Switch. Imamura, quien dejó la empresa en 2021 para dedicarse a otros proyectos como su cómic Omega 6, sigue siendo un gran admirador de la saga, de la cual fue parte esencial en su creación.

A través de Twitter, mencionó que, aunque no estuvo directamente involucrado en el desarrollo de dicho juego, le encantaría poder disfrutarlo en una consola de mayor alcance como Switch, particularmente en la esperada Switch 2. “Me pregunto si seré capaz de jugar Star Fox Zero en Switch 2… He estado muriendo por jugarlo por primera vez en un tiempo. La música también es genial”, comentó Imamura, quien tiene una gran afinidad por los detalles creativos que construyeron el mundo de Star Fox.

Lanzado en una etapa tardía de la Wii U, Star Fox Zero tuvo dificultades para alcanzar popularidad debido a las limitaciones de la consola. Este título dependía del GamePad para aprovechar sus mecánicas de juego, lo cual lo hace un desafío para adaptar a la Switch. Aun así, una nueva versión en la plataforma podría darle una oportunidad de alcanzar una audiencia más amplia y retomar el lugar que muchos fans consideran merece dentro de la saga.

Si bien Nintendo no ha confirmado ningún plan de adaptar el título, el comentario de Imamura sugiere que una versión optimizada podría no solo revitalizar el juego, sino también despertar la nostalgia de sus seguidores. Además, si Xenoblade Chronicles X fue anunciado, es muy posible que pase similar con este desarrollo de Platinum Games.

Vía: Gonintendo