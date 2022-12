El día de ayer, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió una lista pre-eliminar de los seleccionados para 10 categorías en los Premios Óscar del próximo año. Si bien esto nos da una idea de lo que podemos esperar, los fans de The Batman no están contentos, ya que la música de esta cinta no está compitiendo para la nominación.

Pese a que The Batman se encuentra en las listas pre-eliminares de Peluquería, Sonido y Efectos Visuales, los fans están decepcionados al ver que el trabajo de Michael Giacchino no llegó a ser finalista a Mejor Música (Composición Original) en la próxima ceremonia. Como resultado, el público protestó en redes sociales.

“La música de The Batman no entró en la lista de los Oscar, así que bloqueé a Harry Styles”.

“THE BATMAN ni siquiera está en la lista de los Oscar a la Mejor Banda Sonora Original es criminal”.

“La academia realmente le robó a The Batman la [nominación] a mejor banda sonora de los Oscar…

Confianza. Serán tratados…”

the academy really snubbed the batman for best score for the Oscars…

“Yo leyendo las composiciones de @m_giacchino para The Batman no llegaron a la lista de finalistas a la Mejor composición original para los Oscar”.

“Everything Everywhere all at Once siendo rechazado por los mejores efectos visuales, The Batman siendo rechazado por la mejor música y Nope siendo rechazado por el mejor sonido… ¿Pueden los Óscar ser serios una vez?”

Por su parte, la Academia ha considerado a All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Babylon, The Banshees of Inisherin, Black Panther: Wakanda Forever, Devotion, Don’t Worry Darling, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Glass Onion, Guillermo del Toro’s Pinocchio, Nope, She Said, The Woman King, y Women Talking para esta categoría.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que el trabajo de Michael Giacchino no sea reconocido como debe por la Academia. La música original de The Batman es uno de los mejores apartados de la cinta, y el compositor ha demostrado ser uno de los mejores de 2022.

