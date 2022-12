Luego de que Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars se convirtiera en todo un clásico, vino la ruptura entre Nintendo y Square, la cual, dejó en el limbo a posibles secuelas de este título de Super Nintendo. A pesar de lo anterior, los padres de Mario decidieron seguir su propio camino y de la mano de Intelligent Systems, se creó a la saga de Paper Mario. En nuestro nuevo video revisamos al juego que lo inició todo en el Nintendo 64.