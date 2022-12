¿The Batman formará parte del DCU?

Aunque el DCEU aún tiene cuatro películas planeadas para el 2023, muchos se preguntan qué sucederá con el DCU una vez que los planes de James Gunn y Peter Safran entre en marcha. De esta forma, un nuevo reporte asegura que The Batman, del director Matt Reeves, podría formar parte de este universo.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Variety, Gunn y Safran estarían buscando la forma de que el Batman de Robert Pattinson forme parte del extenso mundo del DCU, algo que previamente se ha mencionado no sería el caso. Afortunadamente, Gunn señaló en Twitter que este no es el caso:

There are few reporters I love more than @adambvary – truly a good guy – but in this case he needs to get a new source as this is entirely untrue. https://t.co/a7cnbTfpSi

— James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022