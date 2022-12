Se menciona que una película de Batman Beyond estuvo planeada

En estos momentos la marca de DC Cómics está pasando por una transición en cuanto a la producción de películas y series, razón por la cual se están cancelando algunos proyectos como Batgirl y hasta la tercera parte de Wonder Woman. Y ahora, ha salido a la luz que había una nueva cinta de Batman Beyond que se habría borrado del mapa recientemente.

Según un rumor de Jeff Sneider de The Hot Mic Podcast , Michael Keaton estaba contratado para obtener otra película del personaje de DC, pero eso ya se ha terminado, y Umberto Gonzalez de The Wrap reveló que se suponía que esa película sería una versión Batman Beyond pero en formato de Live Action según lo comentado por periodistas.

FYI @TheInSneider, the "solo" Michael Keaton Batman movie you're talking about that Christina Hodson was writing, was in fact the BATMAN BEYOND movie. pic.twitter.com/I1MpKZiJGG

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 9, 2022