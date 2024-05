London Studio cierra oficialmente sus puertas

El pasado mes de febrero, Sony reveló que tenía pensado despedir a 900 empleados, o cerca del 8% de su fuerza laboral. Entre todo el caos, se dio a conocer que London Studio, equipo que había trabajado en juegos de PlayStation durante más de 20 años, cerraría sus puertas a finales de mayo. Bueno, el día por fin ha llegado.

Por medio de un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, London Studio compartió un último adiós y agradeció el soporte de todos aquellos que los apoyaron desde su creación en 2002. Esto fue lo que comentaron al respecto:

For over twenty years London Studio has been home to some exceptionally talented and wonderful people in the games industry. As we close the doors, and all go forward to new adventures, we wanted to say a heartfelt thank you, to all our past and present, players and colleagues… pic.twitter.com/gXe4MnU6SI

— PlayStation London Studio (@LondonStudioHQ) May 21, 2024