Toriyama revela los planes originales de Cell

Cell es uno de los villanos más amados de Dragon Ball. Sin embargo, siempre que hablamos de este personaje, usualmente nos referimos a su forma perfecta. Sin embargo, en esta ocasión toca hablar de su primera aparición, aquella que no fue bien recibida por los editores de Akira Toriyama debido a su terrorífico estilo.

En una entrevista, Toriyama reveló que estaba muy orgulloso de su trabajo, pero no todos dentro de su equipo compartían su sentimiento, especialmente Yuu Kondo, editor en su momento del manga, puesto que su diseño estaba alejado de lo placentero que era Vegeta y Freezer en su última transformación. Esto fue lo que comentó Toriyama al respecto:

“Sí, me gustaba el primer Cell, pero Kondō- san me dijo: ‘Se ve feo. Por supuesto, él puede transformarse’, así que no tuve más remedio que transformarlo en su segunda forma. (…) También me gustó ahí Cell, pero me dijeron que parecía estúpido y lo tuve que llevar a su forma perfecta”.