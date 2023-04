Live Action de Pokémon entra en fase de preproducción

La serie de televisión live action de Pokémon de Netflix, según los informes, avanzará a la etapa de preproducción después del final de Stranger Things. El servicio de streaming confirmó inicialmente sus planes de adaptar una serie de Pokémon a live action en julio de 2021.

Aunque los detalles siguen siendo escasos en torno al proyecto, es probable que tenga el mismo estilo que Detective Pikachu de 2019. Respecto al elenco y equipo anunciados, se ha revelado que Joe Henderson, de Lucifer, dirigirá el programa.

Actualmente, varios programas animados de Pokémon tienen su hogar en Netflix, como Pokémon Journeys y Indigo League. Sin embargo, el servicio de transmisión se sumergirá nuevamente en el mundo de la adaptación de anime en live action con un proyecto de Pokémon sin título.

En Twitter, el autoproclamado experto en cultura pop Kristian Harloff afirmó que Netflix entraría en la etapa de preproducción después del final de Stranger Things. Anteriormente, los hermanos Duffer confirmaron que la temporada 5 sería la última entrega de Stranger Things. Es probable que la quinta temporada del programa de Netflix se estrene a fines de 2023 o en algún momento de 2024.

Además, Harloff sugirió que el viaje de 25 años de Ash y Pikachu concluyó debido a la adaptación planeada en acción real del gigante de transmisión. Por lo tanto, Netflix podría adaptar algunas de las aventuras de la dinámica pareja. Un usuario de Twitter sugirió que Netflix debería centrarse en las primeras dos temporadas del anime original de Pokémon.

Things I am hearing: Netflix is weighing going from development to pre-production on a live action Pokemon series. It’s set to be their next flagship after Stranger Things. This is also why Ash’s story in the anime came to an end.

— Kristian Harloff (@KristianHarloff) April 7, 2023