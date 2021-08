Life is Strange: True Colors se retrasa en Switch

El día de ayer se dio a conocer que Life is Strange: Remastered Collection no podrá cumplir con su fecha de lanzamiento, y llegará a nuestras manos hasta el 2022. Lamentablemente, aquí no acaban las malas noticias, ya que Life is Strange: True Colors, la nueva entrega, no estará disponible en Nintendo Switch el próximo 10 de septiembre.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se dio a conocer que Life is Strange: True Colors no llegará al Switch en septiembre. Sin embargo, se espera que el juego esté disponible en esta plataforma en algún punto de este año. Este retraso solo afecta a la versión de la consola híbrida, y los usuarios de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC podrán disfrutar del título sin algún problema en la fecha establecida previamente. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.

We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.

Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!

— Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021