En un movimiento un tanto inesperado, Square Enix acaba de anunciar que Life is Strange: Remastered Collection ya no estará llegando al mercado el próximo 30 de septiembre. Debido a complicaciones ocasionadas por la pandemia, esta colección remasterizada ahora hará su debut hasta 2022.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego compartió un mensaje en donde aseguran a los fans que Life is Strange: True Colors sí llegará a nuestras manos el próximo 10 de septiembre, incluso dieron detalles sobre su primer DLC, Life is Strange: Wavelengths, que estará disponible el 30 de septiembre y estará protagonizado por Steph Gingrich.

